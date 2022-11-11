Чимаев сделал прогноз на главные бои UFC 281

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на главные бои турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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«Дастин Порье, Исраэль Адесанья, Вейли Жанг», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети.

Титульный поединок за звание чемпиона в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281. Вейли Жанг сразится с Карлой Эспарсой за титул чемпиона в минимальном женском весе. Дастин Порье сразится с Майклом Чендлером в статусном поединке легковесов.