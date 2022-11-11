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46 минут назад

Чимаев сделал прогноз на главные бои UFC 281

Чемпионат.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на главные бои турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который пройдёт в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Чимаев сделал прогноз на главные бои UFC 281
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Дастин Порье, Исраэль Адесанья, Вейли Жанг», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети.

Титульный поединок за звание чемпиона в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир UFC 281. Вейли Жанг сразится с Карлой Эспарсой за титул чемпиона в минимальном женском весе. Дастин Порье сразится с Майклом Чендлером в статусном поединке легковесов.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре, где выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. У Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Следующий бой шведско-чеченский боец должен провести с Колби Ковингтоном.

MMA,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,Майкл Чендлер,
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