Президент «Самбо‑70» сравнил MMA с порнографией

Президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев заявил «Матч ТВ», что смешанные единоборства (MMA) являются «паразитированием на других видах спорта».

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— Я сам приложил руку к слиянию ММА и самбо, занимался этим на протяжении многих лет. Когда то и Федю Емельяненко возил в Америку на турниры, был вице президентом M 1 Global Вадима Финкельштейна. Но мне категорически не нравится, во что все это выродилось. Сейчас я должен констатировать, что смешанные единоборства не имеют ничего общего со спортом. Это не спорт, это шоу, предназначенное для смакования низменных чувств. Я бы сравнил ММА с порнографией — да, тоже многим интересно и привлекательно, но мы понимаем, что это не может быть в легальном поле. Смешанные единоборства нельзя показывать детям, это ведет к озлоблению и прочим не самым лучшим нашим проявлениям. Мне кажется, человечество в какой то момент должно понять, что в случае с ММА мы зашли куда то не туда, что это ошибка.

В этом смысле я полностью согласен с Сан Санычем Карелиным, что это не спорт, а паразитирование на других видах спорта. Я понимаю и не осуждаю бойцов, которые туда идут — всем нужна работа, всем нужны заработки, а смешанные единоборства все это дают. Но с точки зрения общественного интереса мы должны с таким явлением, как бои без правил, бороться, а не поощрять их. Опять же как с порнографией: победить нельзя, но можно ставить заслоны.