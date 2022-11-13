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32 минуты назад

Махачев в ближайшее время начнет подготовку к бою против Волкановски

ТАССиещё 2

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в ближайшее время начнет подготовку к бою против Александра Волкановски. Об этом ТАСС в воскресенье рассказали в команде спортсмена.

Махачев в ближайшее время начнет подготовку к бою против Волкановски
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Ранее стало известно, что бой Махачев - Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.

"У Ислама был небольшой отдых. В ближайшее время начнется подготовка к поединку против Волкановски", - сказал собеседник агентства.

Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. На его счету 25 побед и 1 поражение. У Махачева 23 победы и 1 поражение.

MMA,Ислам Махачев,
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