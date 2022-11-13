Махачев в ближайшее время начнет подготовку к бою против Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в ближайшее время начнет подготовку к бою против Александра Волкановски. Об этом ТАСС в воскресенье рассказали в команде спортсмена.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Ранее стало известно, что бой Махачев - Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.

"У Ислама был небольшой отдых. В ближайшее время начнется подготовка к поединку против Волкановски", - сказал собеседник агентства.