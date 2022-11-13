Чимаев бросил вызов чемпиону UFC

«Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал швед чеченского происхождения.

Чимаев 11 сентября должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.