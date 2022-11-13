Немков оценил шансы Махачева на победу над Волкановски

«Судя по тому, как Махачев катком проехал по Оливейре, он сейчас на пике своих возможностей. Думаю, если все пойдет по плану, он защитит пояс. Тут даже не очень важно, насколько Волкановски «удобен» или «неудобен» для Ислама — россиянин максимально универсальный боец. И что бы ему ни предложил австралиец, мне кажется, Махачев подберет к нему ключик», — сообщил Немков «Матч ТВ».