Немков оценил шансы Махачева на победу над Волкановски

Боец смешанных единоборств (ММА) Виктор Немков, бывший чемпион M 1 Challenge и брат чемпиона Bellator Вадима Немкова выразил уверенность в том, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев защитит свой титул в поединке с австралийцем Алексом Волкановски.
«Судя по тому, как Махачев катком проехал по Оливейре, он сейчас на пике своих возможностей. Думаю, если все пойдет по плану, он защитит пояс. Тут даже не очень важно, насколько Волкановски «удобен» или «неудобен» для Ислама — россиянин максимально универсальный боец. И что бы ему ни предложил австралиец, мне кажется, Махачев подберет к нему ключик», — сообщил Немков «Матч ТВ».
Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 12 февраля в австралийском Перте.
22 октября Махачев встретился с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном бое в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец выиграл, исполнив во втором раунде удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.