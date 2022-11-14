Названа причина смерти претендента на пояс чемпиона UFC Джонсона

Двукратный претендент на титул UFC в полутяжелом весе американский боец Энтони Джонсон ушел из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). Об этом сообщает Yahoo Sports.

«Неходжкинская лимфома не считается смертным приговором и, как правило, является излечимой формой рака. Это расстройство лимфатической системы. Вместе лимфатические узлы выводят жидкость и продукты жизнедеятельности из организма. Но при неходжкинской лимфоме клетки лимфатических узлов бесконтрольно размножаются, а затем проникают в другие ткани организма», — сказано в сообщении.

Джонсон скончался вчера на 39-м году жизни. На профессиональном уровне от провел 29 поединков, в 23 из которых выходил победителем. Остальные бои Джонсон проиграл. С 2021 года является бойцом Bellator. В мае прошлого года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.