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35 минут назад

СМИ назвали причину смерти 38-летнего экс-претендента на пояс чемпиона UFC Джонсона

Газета.Ru

Двукратный претендент на титул UFC в полутяжелом весе американский боец Энтони Джонсон ушел из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). Об этом сообщает Yahoo Sports.

Названа причина смерти претендента на пояс чемпиона UFC Джонсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Неходжкинская лимфома не считается смертным приговором и, как правило, является излечимой формой рака. Это расстройство лимфатической системы. Вместе лимфатические узлы выводят жидкость и продукты жизнедеятельности из организма. Но при неходжкинской лимфоме клетки лимфатических узлов бесконтрольно размножаются, а затем проникают в другие ткани организма», — сказано в сообщении.

Джонсон скончался вчера на 39-м году жизни. На профессиональном уровне от провел 29 поединков, в 23 из которых выходил победителем. Остальные бои Джонсон проиграл. С 2021 года является бойцом Bellator. В мае прошлого года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.

Ранее Даниэль Кормье прокомментировал смерть своего бывшего соперника Энтони Джонсона. Они в последний раз встречались в 2017 году. Тогда удушающим победил Кормье и защитил титул чемпиона.

MMA,Даниэль Кормье,Энтони Джонсон,Yahoo,
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