Боец ММА Минеев рассказал, за какую сумму согласится на бой с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что проведет третий поединок с Магомедом Исмаиловым только за 50 млн рублей.
«Интересно все, что будет приносить финансовую составляющую. Думаю, этот бой должен стоить 50 млн. Если Исмаилов за бой с Иличем получил 30 млн... История с выступлением с кулачными боями должна стоить дороже. «Кулачка» только в начале пути находится, в это надо инвестировать», — цитирует Минеева РИА Новости.
Ранее бойцы уже встречались дважды. 16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе, несмотря на то, что соперник владел преимуществом в первых двух раундах.
Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября в Москве. Ранее он сообщил о том, что после поединка отправится в зону СВО для прохождения службы по контракту.