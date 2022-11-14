Боец ММА Минеев рассказал, за какую сумму согласится на бой с Исмаиловым

«Интересно все, что будет приносить финансовую составляющую. Думаю, этот бой должен стоить 50 млн. Если Исмаилов за бой с Иличем получил 30 млн... История с выступлением с кулачными боями должна стоить дороже. «Кулачка» только в начале пути находится, в это надо инвестировать», — цитирует Минеева РИА Новости.