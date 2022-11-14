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1 час назад

Боец ММА Минеев заявил, что готов провести еще один поединок с Исмаиловым за 50 млн рублей

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что проведет третий поединок с Магомедом Исмаиловым только за 50 млн рублей.

Боец ММА Минеев рассказал, за какую сумму согласится на бой с Исмаиловым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Интересно все, что будет приносить финансовую составляющую. Думаю, этот бой должен стоить 50 млн. Если Исмаилов за бой с Иличем получил 30 млн... История с выступлением с кулачными боями должна стоить дороже. «Кулачка» только в начале пути находится, в это надо инвестировать», — цитирует Минеева РИА Новости.

Ранее бойцы уже встречались дважды. 16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе, несмотря на то, что соперник владел преимуществом в первых двух раундах.

Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября в Москве. Ранее он сообщил о том, что после поединка отправится в зону СВО для прохождения службы по контракту.

MMA,Магомед Исмаилов,Фернандо Родригес,Владимир Минеев,
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