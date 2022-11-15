Президент UFC отреагировал на смерть экс-бойца промоушена Джонсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал новость о смерти экс-бойца организации Энтони Джонсона. Слова Уайта передает Yahoo Sports.
"Он всегда был отличным парнем. И он всегда устраивал увлекательные бои. У него была способность нокаутировать одним ударом, чего нет у многих людей. Он был хорошим человеком. Мои соболезнования его семье", – сказал Уайт.
Джонсон скончался на 39-м году жизни. На профессиональном уровне от провел 29 поединков, в 23 из которых выходил победителем. Остальные бои Джонсон проиграл. С 2021 года является бойцом Bellator. В мае прошлого года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Энтони Джонсон ушел из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).