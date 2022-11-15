Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте обновил рейтинги бойцов.

Российский чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев поднялся с третьей на вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Первое место по-прежнему удерживает чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски, с которым Махачев подерется 12 февраля.

Топ-3 замыкает чемпион UFC в полусреднем дивизионе британец Леон Эдвардс.

Напомним, 22 октября Махачев встретился с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном бое в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец выиграл, исполнив во втором раунде удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Джейк Шилдс на своей странице в социальных сетях сообщил о смерти бывшего претендента на пояс промоушена в полутяжелом весе Энтони Джонсона.