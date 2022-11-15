Боец ММА Минеев ответил тем, кто обвиняет его в пиаре на теме СВО

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев ответил на обвинения болельщиков в интернете в том, что он пиарится на теме СВО на Украине.
Ранее спортсмен объявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации, но перед уходом на службу проведет 18 ноября в Москве поединок по кикбоксингу с бразильцем Фернандо Родригесом.
"Проанализировал людей, кто это пишет. Это либо боты из Украины — ребятишки, которые активно газуют за всю эту укронацистскую историю, — либо те, кто сбежал от СВО и пытаются оправдать свои трусливые поступки: Да пусть они пишут что хотят. Половина людей просто завидует, а другие пытаются оправдать свои стыдливые и трусливые поступки тем, что выливают на меня ушат дерьма", — цитирует Минеева "Матч ТВ".
Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала о своем состоянии после серьезного падения с партнером Иваном Колесниковым на телевизионном проекте "Ледниковый период". Муж Тотьмяниной олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который является ведущим популярного шоу, сообщил, что у экс-спортсменки поврежден мениск. Несмотря на травму, Тотьмянина приняла решение продолжить участие в проекте.