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1 час назад

Боец ММА Минеев уличил в зависти обвиняющих его в пиаре на теме СВО

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев ответил на обвинения болельщиков в интернете в том, что он пиарится на теме СВО на Украине.

Боец ММА Минеев ответил тем, кто обвиняет его в пиаре на теме СВО
Фото: FIGHT NIGHTS GLOBALFIGHT NIGHTS GLOBAL

Ранее спортсмен объявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации, но перед уходом на службу проведет 18 ноября в Москве поединок по кикбоксингу с бразильцем Фернандо Родригесом.

"Проанализировал людей, кто это пишет. Это либо боты из Украины — ребятишки, которые активно газуют за всю эту укронацистскую историю, — либо те, кто сбежал от СВО и пытаются оправдать свои трусливые поступки: Да пусть они пишут что хотят. Половина людей просто завидует, а другие пытаются оправдать свои стыдливые и трусливые поступки тем, что выливают на меня ушат дерьма", — цитирует Минеева "Матч ТВ".

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала о своем состоянии после серьезного падения с партнером Иваном Колесниковым на телевизионном проекте "Ледниковый период". Муж Тотьмяниной олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который является ведущим популярного шоу, сообщил, что у экс-спортсменки поврежден мениск. Несмотря на травму, Тотьмянина приняла решение продолжить участие в проекте.

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