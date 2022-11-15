Боец ММА Минеев ответил тем, кто обвиняет его в пиаре на теме СВО

"Проанализировал людей, кто это пишет. Это либо боты из Украины — ребятишки, которые активно газуют за всю эту укронацистскую историю, — либо те, кто сбежал от СВО и пытаются оправдать свои трусливые поступки: Да пусть они пишут что хотят. Половина людей просто завидует, а другие пытаются оправдать свои стыдливые и трусливые поступки тем, что выливают на меня ушат дерьма", — цитирует Минеева "Матч ТВ".