Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator ("Беллатор") в легком весе. Турнир Bellator 288 проходит в ночь на субботу в Чикаго.
Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
Нурмагомедову 24 года, на его счету теперь 16 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
36-летний Фрейре владел чемпионским титулом с ноября 2021 года, это была его первая защита. Бразилец имеет на своем счету 24 победы и 11 поражений в MMA.