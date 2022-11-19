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4 часа назад

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе

ТАССиещё 8

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator ("Беллатор") в легком весе. Турнир Bellator 288 проходит в ночь на субботу в Чикаго.

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе
Фото: ТАССТАСС

Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Нурмагомедову 24 года, на его счету теперь 16 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

36-летний Фрейре владел чемпионским титулом с ноября 2021 года, это была его первая защита. Бразилец имеет на своем счету 24 победы и 11 поражений в MMA.

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