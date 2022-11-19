Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator ("Беллатор") в легком весе. Турнир Bellator 288 проходит в ночь на субботу в Чикаго.

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Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Нурмагомедову 24 года, на его счету теперь 16 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.