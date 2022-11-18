Боец Минеев рассказал о нападении в Бразилии из-за того, что он "слишком белый"

«Я хотел побывать на бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро, и я эту мечту осуществил. Я побывал в гетто в свой день рождения. Конечно, многие подходили, угрожали оружием. Мотив? Потому что я был слишком белый. Слишком белый — либо мент, либо какой-то человек, который пришел, чтобы узнать, что у них творится. Конечно, видно было невооруженным глазом, что там разгул преступности. От нашего иного города отличается лишь температурой и воздухом», — передает слова Минеева «Спорт-Экспресс».