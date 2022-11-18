Боец Минеев рассказал о нападении в Бразилии из-за того, что он "слишком белый"

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал об инциденте, который произошел с ним в одном из бразильских гетто.
«Я хотел побывать на бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро, и я эту мечту осуществил. Я побывал в гетто в свой день рождения. Конечно, многие подходили, угрожали оружием. Мотив? Потому что я был слишком белый. Слишком белый — либо мент, либо какой-то человек, который пришел, чтобы узнать, что у них творится. Конечно, видно было невооруженным глазом, что там разгул преступности. От нашего иного города отличается лишь температурой и воздухом», — передает слова Минеева «Спорт-Экспресс».
Сегодня Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом. Начало запланировано на 23.15 по московскому времени. После этого россиянин подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ.
Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.