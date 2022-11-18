ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Определился соперник Федора Емельяненко в прощальном бою

Lenta.ruиещё 9

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом CBS сообщил президент промоушена Bellator Скотт Кокер.

Определился соперник Федора Емельяненко в прощальном бою
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США, штат Калифорния). По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере провел 46 поединков, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители