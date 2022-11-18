Определился соперник Федора Емельяненко в прощальном бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом CBS сообщил президент промоушена Bellator Скотт Кокер.

Встреча состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США, штат Калифорния). По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде