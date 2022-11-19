«Ты долго и упорно к этому шел». Хабиб обратился к Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поздравил своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова с победой над бразильцем Патриком Фрейре и завоеванием пояса Bellator в легком весе.
В ночь на субботу Усман Нурмагомедов выиграл у Фрейре судейским решением в рамках турнира Bellator 288 в США.
— Мои поздравления, братишка. Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается, — написал Хабиб, прикрепив к публикации архивное фото с Усманом.
В активе Усмана 16 побед, он остается непобежденным на профессиональном ринге. Фрейре потерпел шестое поражение при 34 победах.