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2 часа назад

«Ты долго и упорно к этому шел». Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова с завоеванием пояса Bellator

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поздравил своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова с победой над бразильцем Патриком Фрейре и завоеванием пояса Bellator в легком весе.

«Ты долго и упорно к этому шел». Хабиб обратился к Нурмагомедову
Фото: © Chris Unger / Contributor / UFC / Gettyimages.ru© Chris Unger / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

В ночь на субботу Усман Нурмагомедов выиграл у Фрейре судейским решением в рамках турнира Bellator 288 в США.

— Мои поздравления, братишка. Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается, — написал Хабиб, прикрепив к публикации архивное фото с Усманом.

В активе Усмана 16 побед, он остается непобежденным на профессиональном ринге. Фрейре потерпел шестое поражение при 34 победах.

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