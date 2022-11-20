Глава Bellator сравнил выступления Нурмагомедова и его брата Усмана

Глава Bellator Скотт Кокер сравнил выступления российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова и его двоюродного брата, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба. Его слова приводит YouTube-канал MMA Crazy.

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«Усман — наш Хабиб? Пока этот парень очень молод, ему предстоит расти», — заявил функционер.

Кокер назвал Усмана Нурмагомедова одним из самых опасных бойцов промоушена, отметив, что он хорош в борьбе, джиу-джитсу и работе в стойке.

19 ноября Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

«Я очень счастлив. Это невероятно», — сказал после боя спортсмен.