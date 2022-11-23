Нурмагомедов рассказал о сожалении из-за несостоявшихся боев

«Бой с Жоржем Сен-Пьером. Я очень уважаю этого парня, ведь я рос на его поединках. Он завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2007 году: в тот момент я был еще любителем и даже не начал профессиональную карьеру», — поделился Нурмагомедов.