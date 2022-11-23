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1 час назад

Нурмагомедов рассказал о сожалении из-за несостоявшихся боев

Lenta.ruиещё 1

Российский боец смешанного стиля (MMA) рассказал, о каких несостоявшихся боях он сожалеет. Его слова доступны на YouTube-канале MMA Junkie.

Нурмагомедов рассказал о сожалении из-за несостоявшихся боев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бой с Жоржем Сен-Пьером. Я очень уважаю этого парня, ведь я рос на его поединках. Он завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2007 году: в тот момент я был еще любителем и даже не начал профессиональную карьеру», — поделился Нурмагомедов.

Он добавил, что ему жаль, что сорвались его бои с американцем Тони Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов рассказал о происхождении прозвища Орел. Спортсмен вспомнил, что во время подписания контракта с UFC попросил, чтобы его называли Дагестанским орлом, однако в руководстве промоушена посчитали, что прозвище будет слишком длинным.

«В результате решили сократить и оставить просто Орел. Хорошо, других орлов не было, и я согласился», — отметил он.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам ММА.

MMA,
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