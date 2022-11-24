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54 минуты назад

Макгрегор угрожает Хабибу побить всю его семью

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях новый пост, к которому прикрепил фотографию с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор угрожает Хабибу
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Король Лев отдыхает. Он невредим. Они ничего не сделают. Подожди, когда я встану, я побью всю твою семью. Этот грёбаный лев отдыхает в самом центре клетки. И крыса это знает», — написал Макгрегор.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил болевым приёмом в четвёртом раунде, нанеся ирландцу второе поражение в организации. Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

MMA,Конор Макгрегор,
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