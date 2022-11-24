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4 часа назад

Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу

Чемпионат.comиещё 6

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка выступил с обращением в социальных сетях к россиянину Магомеду Анкалаеву и поляку Яну Блаховичу.

Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу после отказа от реванша
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Ещё раз извиняюсь перед Гловером. Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.

Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь ещё сильнее. И я верну себе мой титул», – заявил Прохазка в социальных сетях.

Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, этот бой должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.

Прохазка получил травму и освободил титул. Теперь турнир UFC 282 возглавит бой Анкалаева и Блаховича.

MMA,Магомед Анкалаев,Ян Блахович,
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