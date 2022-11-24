Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу после отказа от реванша

«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Ещё раз извиняюсь перед Гловером. Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.



Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь ещё сильнее. И я верну себе мой титул», – заявил Прохазка в социальных сетях.