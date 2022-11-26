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27 минут назад

Боец Исмаилов назвал себя звездой MMA

Газета.Ru

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов в интервью на YouTube-канале Олега Барышева заявил, что он не хотел бы быть одним из бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Боец Исмаилов назвал себя звездой MMA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я звезда российских ММА, боец номер один, а это круче, чем быть одним из бойцов UFC. Там для меня новая площадка, а тут я уже пожинаю плоды. Нет смысла уезжать, у меня все хорошо, не о чем сожалеть. Я сижу здесь, даю интервью, впереди планируется участие в одном из самых больших событий в российских ММА. Жалеть не о чем, это заграничные промоушены пусть жалеют, что я не приехал», — сказал Исмаилов.

36-летний Исмаилов выступает в ММА на профессиональном уровне с 2011 года. За это время он провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и три раза проиграл. Еще один поединок закончился ничьей.

В последнем бое, проведенном по правилам бокса, Исмаилов одержал победу над сербом Александром Иличем. Поединок, возглавивший проходивший в Москве турнир, продлился все заявленные шесть раундов, после чего судьи единогласным решением присудили победу российскому бойцу.

MMA,Магомед Исмаилов,Олег Барышев,
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