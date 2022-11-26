Боец Исмаилов назвал себя звездой MMA

«Я звезда российских ММА, боец номер один, а это круче, чем быть одним из бойцов UFC. Там для меня новая площадка, а тут я уже пожинаю плоды. Нет смысла уезжать, у меня все хорошо, не о чем сожалеть. Я сижу здесь, даю интервью, впереди планируется участие в одном из самых больших событий в российских ММА. Жалеть не о чем, это заграничные промоушены пусть жалеют, что я не приехал», — сказал Исмаилов.