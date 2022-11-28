Макгрегор назвал россиянина Лобова крысой

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор впервые отреагировал на судебный иск своего спарринг-партнера и друга Артема Лобова.
Российско-ирландский боец Артем Лобов ранее заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve. Россиянин требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций.
В ответ на обвинения Макгрегор записал голосовое сообщение в социальных сетях: ирландец, напевая, несколько раз назвал Лобова крысой.
В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.
Последним поединком Конора Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
Ранее Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях обратился к экс-обладателю титула UFC в легком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.