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41 минуту назад

Экс-чемпион UFC Макгрегор назвал россиянина Лобова крысой после скандального иска

Газета.Ruиещё 2

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор впервые отреагировал на судебный иск своего спарринг-партнера и друга Артема Лобова.

Макгрегор назвал россиянина Лобова крысой
Фото: ТАССТАСС

Российско-ирландский боец Артем Лобов ранее заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve. Россиянин требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций.

В ответ на обвинения Макгрегор записал голосовое сообщение в социальных сетях: ирландец, напевая, несколько раз назвал Лобова крысой.

В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.

Последним поединком Конора Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях обратился к экс-обладателю титула UFC в легком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.

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