Шлеменко: были сомнения, что бой с Исмаиловым состоится в этом году

«У меня не было ожидания, у меня были сомнения, что бой не перескочет на следующий год. Но он остался в этом году. Поэтому настроение отличное. Всё хорошо», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.