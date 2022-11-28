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37 минут назад

Шлеменко рассказал, как на его карьеру повлиял Александр Поветкин

Чемпионат.com

Именитый российский ветеран MMA Александр Шлеменко рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу и соотечественником Александром Поветкиным.

Шлеменко рассказал, как на его карьеру повлиял Поветкин
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Именно от Александра Поветкина приятно получать поддержку, потому что мы хорошо общаемся, лично знакомы. Даже могу сказать, что у нас дружеские отношения. И вообще, Александр – мой старший товарищ. Я очень много с него брал пример, по его карьере, по его несгибаемому характеру,

Мне приятно, что он ведёт абсолютно трезвый образ жизни, работает с молодёжью, у него нет корысти. Александр не такой человек, он очень много делает от души. Конечно, приятно, когда такие люди тебя поддерживают», – сказал боец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

MMA,Игорь Брагин,Александр Шлеменко,
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