Шлеменко рассказал, как на его карьеру повлиял Поветкин

«Именно от Александра Поветкина приятно получать поддержку, потому что мы хорошо общаемся, лично знакомы. Даже могу сказать, что у нас дружеские отношения. И вообще, Александр – мой старший товарищ. Я очень много с него брал пример, по его карьере, по его несгибаемому характеру,