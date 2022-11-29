Нурмагомедов поделился своими целями на предстоящий год

«Моя цель номер один всегда — больше времени проводить со своей семьёй. Мне кажется, что это самое главное. Я пытаюсь искать баланс между работой и семьёй. Естественно, у меня ещё есть цели и планы в бизнесе. Сперва было достаточно трудно, однако на данный момент здесь всё стало намного легче», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал MMA Junkie.