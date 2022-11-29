Нурмагомедов поделился своими целями на предстоящий год

Боец разоткровенничался с журналистами. Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский тренер Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие цели ставит для себя в жизни.
«Моя цель номер один всегда — больше времени проводить со своей семьёй. Мне кажется, что это самое главное. Я пытаюсь искать баланс между работой и семьёй. Естественно, у меня ещё есть цели и планы в бизнесе. Сперва было достаточно трудно, однако на данный момент здесь всё стало намного легче», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал MMA Junkie.
В 2020 году Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры после поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Такое решение он принял из-за обещания своей матери после смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова от коронавируса.