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1 час назад

Кокляев предложил Александру Емельяненко устроить баскетбольный матч

Чемпионат.comиещё 2

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко с предложением сыграть в баскетбол.

Кокляев предложил Александру Емельяненко устроить баскетбольный матч
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«29 ноября – ровно 3 года, как мы выходили на поединок с Александром Емельяненко. Александр, ты и я – здесь, на паркете, в 33. А можно и в любую игру, которая связана с баскетболом. Можно и в сам баскетбол, приглашай своих друзей, я приглашу своих», — сказал Кокляев в эфире МБА ШОУ.

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

MMA,Александр Емельяненко,
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