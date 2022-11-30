Кокляев предложил Александру Емельяненко устроить баскетбольный матч

«29 ноября – ровно 3 года, как мы выходили на поединок с Александром Емельяненко. Александр, ты и я – здесь, на паркете, в 33. А можно и в любую игру, которая связана с баскетболом. Можно и в сам баскетбол, приглашай своих друзей, я приглашу своих», — сказал Кокляев в эфире МБА ШОУ.