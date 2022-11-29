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1 час назад

Поединок UFC между Чимаевым и Ковингтоном может не состояться

ТАССиещё 1

Поединок между представляющим Швецию уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может не состояться. Об этом ТАСС во вторник рассказали в команде Чимаева.

Поединок между Чимаевым и Ковингтоном оказался на грани срыва
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Ранее стало известно, что бой Чимаев - Ковингтон запланирован на турнире в Лондоне в марте.

"Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

MMA,
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