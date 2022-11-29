Поединок между Чимаевым и Ковингтоном оказался на грани срыва

Поединок между представляющим Швецию уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может не состояться. Об этом ТАСС во вторник рассказали в команде Чимаева.
Ранее стало известно, что бой Чимаев - Ковингтон запланирован на турнире в Лондоне в марте.
"Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт", - сказал собеседник агентства.
Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.