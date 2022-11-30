Конор бросил вызов Лобову

Ранее ирландский боец российского происхождения подал на Макгрегора в суд, требуя вернуть долю от продажи акций бренда виски.
«Это вызов Артему Лобову. Я вызываю тебя на бой сегодня в 10:30 вечера в зале SBG Concord. Мы будем драться сразу за все.
Проходить через это, получать от юристов сообщения о клевете, судебном иске и всем таком… Ты мелкий приятель в блузке.
Мы увидимся с тобой сегодня в зале SBG Concord в 10:30 вечера и подеремся за все сразу, так? Ответь на этот гребаный вызов.
Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету. Ха-ха, боже мой, храни тебя Господь. Артем, ты похож на непрожаренную сосиску. Запрыгни на сковородку на минутку. Да благословит тебя Бог, приятель», – написал Макгрегор.