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2 часа назад

Конор бросил вызов Лобову: «Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету»

Sports.ruиещё 1

Ранее ирландский боец российского происхождения подал на Макгрегора в суд, требуя вернуть долю от продажи акций бренда виски.

Конор бросил вызов Лобову
Фото: соцсетисоцсети

«Это вызов Артему Лобову. Я вызываю тебя на бой сегодня в 10:30 вечера в зале SBG Concord. Мы будем драться сразу за все.

Проходить через это, получать от юристов сообщения о клевете, судебном иске и всем таком… Ты мелкий приятель в блузке.

Мы увидимся с тобой сегодня в зале SBG Concord в 10:30 вечера и подеремся за все сразу, так? Ответь на этот гребаный вызов.

Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету. Ха-ха, боже мой, храни тебя Господь. Артем, ты похож на непрожаренную сосиску. Запрыгни на сковородку на минутку. Да благословит тебя Бог, приятель», – написал Макгрегор.

MMA,Артем Лобов,
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