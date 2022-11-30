Конор бросил вызов Лобову

Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету. Ха-ха, боже мой, храни тебя Господь. Артем, ты похож на непрожаренную сосиску. Запрыгни на сковородку на минутку. Да благословит тебя Бог, приятель», – написал Макгрегор.