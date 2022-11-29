Экс-боец UFC рассказал, как чуть не заразился ВИЧ от ринг-герл

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Кеннеди рассказал, что недавно испугался за свое здоровье. Дело в том, что спортсмен узнал, что переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл. После этого боец прошел обследование на наличие вируса в своем организме.

Фото: mmalife.ru mmalife.ru

По словам Кеннеди, он это произошло во время оргии, в которой участвовала ринг-герл, чье имя не называется. Об этом сообщил портал BJ Penn.

Кеннеди успешно выступал в составе Strikeforce со счетом 6-2, победив таких известных бойцов, как Робби Лоулер, и проиграв Роналду Соузе и Люку Рокхолду. Он выступал в UFC в средней весовой категории.

В свое время Кеннеди входил в топ-5 бойцов. Кеннеди является одним из немногих бойцов, который одновременно служил в армии США, в национальной гвардии и одновременно выступал в смешанных единоборствах.

Последний свой бой Кеннеди провел против соотечественника Келвина Гастелума в 2016 году, проиграв ему техническим нокаутом, после чего завершил свою профессиональную карьеру.