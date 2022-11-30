Диаз отреагировал на конфликт Макгрегора и Лобова

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на конфликтную ситуацию между бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором и российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым. Напомним, Лобов решил подать в суд на Макгрегора из-за требования процентов с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Конор ранее его продал за $ 600 млн. Артём утверждает, что идея марки принадлежит ему.