Нейт Диаз покинул UFC

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch. Таким образом, Диаз стал свободным агентом. Не исключено, что он перейдёт в какую-то другую лигу.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта. До этого Диаз не выступал в UFC более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го проиграл представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Ранее сообщалось, что американец может перейти в бокс и сразиться с популярным блогером Джейком Полом.