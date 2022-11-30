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11 минут назад

Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками серией упраженений, направленной на повышение выносливости.

Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость
Фото: соцсетисоцсети

«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость. Так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.

Самые эффективные упражнения на выносливость:

бег и бег с отягощением;

езда на велосипеде;

гребля в тренажере;

плавание;

планка;

круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;

подтягивания, отжимания, приседания;

перекидывание покрышки;

работа на мешке;

удары с закрепленными утяжелителями», — написал Петросян.

MMA,Армен Петросян,
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