Боец UFC назвал «самые эффективные» упражнения на выносливость

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, поделившись с подписчиками серией упраженений, направленной на повышение выносливости.
«Каждый боец включает в свои тренировки упражнения на выносливость. Так как важно тренировать организм переносить сложные нагрузки. Нагрузка бывает силовая, скоростная и общая.
Самые эффективные упражнения на выносливость:
бег и бег с отягощением;
езда на велосипеде;
гребля в тренажере;
плавание;
планка;
круговые тренировки из базовых упражнений с железом или со своим весом;
подтягивания, отжимания, приседания;
перекидывание покрышки;
работа на мешке;
удары с закрепленными утяжелителями», — написал Петросян.