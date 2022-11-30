Джейк Пол обратился к покинувшему UFC Диазу

«Привет, Нейт. Наконец-то расторг контракт с UFC? Давай посмотрим, насколько ты крут на боксёрском ринге, а не в соревнованиях по пощёчинам за кулисами. У меня забронировано местечко. Всё будет готово, когда ты будешь готов. Остаётся твоя подпись», – написал Джейк.