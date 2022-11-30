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53 минуты назад

Джейк Пол обратился к Нейту Диазу, покинувшему UFC

Чемпионат.com

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в соцсетях, где обратился к бойцу ММА Нейту Диазу. Ранее стало известно, что Диаз покинул UFC.

Джейк Пол обратился к покинувшему UFC Диазу
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Привет, Нейт. Наконец-то расторг контракт с UFC? Давай посмотрим, насколько ты крут на боксёрском ринге, а не в соревнованиях по пощёчинам за кулисами. У меня забронировано местечко. Всё будет готово, когда ты будешь готов. Остаётся твоя подпись», – написал Джейк.

Напомним, ранее не раз сообщалось, что Диаз может перейти в бокс и сразиться с Джейком. Последний поединок в UFC Нейт провёл с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его.

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