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48 минут назад

Боец ММА Александр Емельяненко подарил некоторые свои пояса Кадырову

Газета.Ru

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову некоторые свои чемпионские пояса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Емельяненко подарил некоторые свои пояса Кадырову
Фото: соцсетисоцсети

«Я какие-то пояса Рамзану подарил. Все бойцы, которые у него занимаются, ему пояса дарят. Я такое количество поясов в жизни не видел — поясов 50, наверное, если не больше. Все такие хорошие», — рассказал Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Тот бой закончился победой Емельяненко.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, как брат Федор бил его за протеин.

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