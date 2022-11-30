Емельяненко подарил некоторые свои пояса Кадырову

«Я какие-то пояса Рамзану подарил. Все бойцы, которые у него занимаются, ему пояса дарят. Я такое количество поясов в жизни не видел — поясов 50, наверное, если не больше. Все такие хорошие», — рассказал Александр Емельяненко.