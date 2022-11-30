Емельяненко подарил некоторые свои пояса Кадырову

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову некоторые свои чемпионские пояса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Я какие-то пояса Рамзану подарил. Все бойцы, которые у него занимаются, ему пояса дарят. Я такое количество поясов в жизни не видел — поясов 50, наверное, если не больше. Все такие хорошие», — рассказал Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Тот бой закончился победой Емельяненко.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, как брат Федор бил его за протеин.