Федор Емельяненко начал подготовку к реваншу с Бейдером

Российский боец Федор Емельяненко начал подготовку к реваншу против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС в среду сообщили в команде спортсмена.

Фото: ТАСС ТАСС

"Федор начал подготовку к бою с Бейдером", - сказал собеседник агентства.

Поединок за титул чемпиона Bellator пройдет 4 февраля в Лос-Анджелесе. Это будет последний бой в карьере российского спортсмена.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.