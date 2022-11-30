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1 час назад

Федор Емельяненко начал подготовку к реваншу с Бейдером

ТАСС

Российский боец Федор Емельяненко начал подготовку к реваншу против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС в среду сообщили в команде спортсмена.

Федор Емельяненко начал подготовку к реваншу с Бейдером
Фото: ТАССТАСС

"Федор начал подготовку к бою с Бейдером", - сказал собеседник агентства.

Поединок за титул чемпиона Bellator пройдет 4 февраля в Лос-Анджелесе. Это будет последний бой в карьере российского спортсмена.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.

Бейдер нокаутировал Емельяненко в 2019 году в первом раунде в финале Гран-при Bellator. В послужном списке 39-летнего американца 30 побед, 7 поражений, один бой признан несостоявшимся. Бейдер - действующий чемпион Bellator в тяжелом весе.

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