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1 час назад

Александр Шлеменко успешно взвесился перед боем с Магомедом Исмаиловым

Чемпионат.comиещё 7

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко успешно взвесился перед боем с Магомедом Исмаиловым, показав на весах 84,15 кг.

Шлеменко успешно взвесился перед боем с Исмаиловым
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Магомед Исмаилов 30 минут назад должен был выйти на взвешивание, однако так и не сделал этого. У него есть еще приблизительно полчаса, чтобы получить нужный результат по весу.

Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC 13, который пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге. Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику, Владимиру Минееву.

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