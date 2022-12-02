Шлеменко успешно взвесился перед боем с Исмаиловым

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко успешно взвесился перед боем с Магомедом Исмаиловым, показав на весах 84,15 кг.

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Магомед Исмаилов 30 минут назад должен был выйти на взвешивание, однако так и не сделал этого. У него есть еще приблизительно полчаса, чтобы получить нужный результат по весу.

Шлеменко и Исмаилов возглавят турнир RCC 13, который пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге. Александру Шлеменко 38 лет. В своём последнем бою в конце сентября он сразился с бразильским ветераном Клебером Соузой. Поединок прошёл все три раунда и завершился вничью. До этого, на турнире RCC 12 в августе, россиянин проиграл сербу Александру Иличу техническим нокаутом в первом раунде.