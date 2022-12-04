Павлович победил австралийца Туйвасу на турнире UFC за 55 секунд

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туйваса, представляющий Австралию.

Фото: газета.ру газета.ру

Поединок, который должен был длиться три раунда по пять минут, завершился уже в первом раунде. Бойцы провели в октагоне всего 55 секунд, после чего российский боец нокаутировал своего оппонента.

Павлович в своей карьере провел 18 поединков, победы добился в 17 из них. Свой предыдущий бой он провел в июле 2022 года: на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Свой предыдущий бой Туйваса тоже проиграл нокаутом: на турнире UFC Fight Night 209 в Париже в третьем раунде его одолел Сириль Ган.