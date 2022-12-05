Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову

Известный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал слова благодарности в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

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«Хочу поблагодарить своего старшего Брата за всю поддержку, которую оказывает мне. Спасибо огромное. Ахмат – сила», — написал Чимаев.

Напомним, последний поединок Чимаев проводил с бойцом из США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде.