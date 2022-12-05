Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову

Известный шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал слова благодарности в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Хочу поблагодарить своего старшего Брата за всю поддержку, которую оказывает мне. Спасибо огромное. Ахмат – сила», — написал Чимаев.
Напомним, последний поединок Чимаев проводил с бойцом из США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.