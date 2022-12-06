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52 минуты назад

Экс-чемпион UFC Диллашоу принял решение завершить карьеру

Матч ТВиещё 3

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу уведомил промоушен о том, что он уходит из MMA.

Экс-чемпион UFC Диллашоу решил завершить карьеру
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

Официальные лица UFC подтвердили MMA Fighting, что менеджер Диллашоу, Тики Госн, проинформировал их о решении Диллашоу завершить карьеру.

Решение завершить карьеру было принято после того, как Диллашоу был вынужден перенести очередную операцию на плече после травмы, полученного им в бою против Алджамейна Стерлинга на UFC 281. Диллашоу в последние годы получил несколько травм плеча и перенес операцию на обеих руках.

36-летний американский боец за карьеру одержал 17 побед при пяти поражениях.

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