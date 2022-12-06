Экс-чемпион UFC Диллашоу решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу уведомил промоушен о том, что он уходит из MMA.

Решение завершить карьеру было принято после того, как Диллашоу был вынужден перенести очередную операцию на плече после травмы, полученного им в бою против Алджамейна Стерлинга на UFC 281. Диллашоу в последние годы получил несколько травм плеча и перенес операцию на обеих руках.