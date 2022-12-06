Стало известно об ухудшении состояния Порье

Двукратный претендент на титул UFC в легком весе американец Дастин Порье подтвердил в соцсетях, что второй день находится в больнице со стафилококковой инфекцией. Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что Порье был госпитализирован и ему диагностировали стафилококк. По его словам, спортсмену не помогали антибиотики и ситуация с его здоровьем становится все серьезнее.

«Мне сказали, что это стафилококк, но он не реагирует на антибиотики в течение последних 24 часов. Прохожу дальнейшее обследование крови, надеюсь, что сегодня получу ответы», – сообщил сам Порье.