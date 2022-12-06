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48 минут назад

Стало известно об ухудшении состояния Порье

Елена Прошина

Двукратный претендент на титул UFC в легком весе американец Дастин Порье подтвердил в соцсетях, что второй день находится в больнице со стафилококковой инфекцией. Об этом пишет «Чемпионат».

Стало известно об ухудшении состояния Порье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что Порье был госпитализирован и ему диагностировали стафилококк. По его словам, спортсмену не помогали антибиотики и ситуация с его здоровьем становится все серьезнее.

«Мне сказали, что это стафилококк, но он не реагирует на антибиотики в течение последних 24 часов. Прохожу дальнейшее обследование крови, надеюсь, что сегодня получу ответы», – сообщил сам Порье.

Напомним, Порье в 2019 году владел временным чемпионским титулом UFC в легком весе, но лишился его, проиграв Хабибу Нурмагомедову. В его активе 29 побед и семь поражений в ММА.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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