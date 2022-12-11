Бойцы ММА не смогли определить нового чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не смогли определить обладателя титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
Поединок, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой - Анкалаеву, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.
Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА. Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона с Блаховичем после того, как чех Иржи Прохазка, являвшийся обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории, принял решение освободить титул из-за тяжелой травмы плеча.
Напомним, что Прохазка стал чемпионом после победы над бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 275. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал причиной проигрыша команды марокканцам в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Сборная Португалии проиграла марокканцам со счетом 0:1. Роналду появился на поле лишь на 51-й минуте.