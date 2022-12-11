Бойцы ММА не смогли определить нового чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не смогли определить обладателя титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Поединок, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой - Анкалаеву, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.

Для Анкалаева этот бой стал 19-м в профессиональной карьере. На его счету 17 побед и одно поражение. Блахович провел 39-й поединок, это его первая ничья за время выступлений в ММА. Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона с Блаховичем после того, как чех Иржи Прохазка, являвшийся обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории, принял решение освободить титул из-за тяжелой травмы плеча.