Это какой-то позор. Судьи украли чемпионский пояс у россиянина

Дайте этим парням очки. Они не увидели чистой победы Магомеда!

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На турнире UFC 282 только два поединка завершились судейскими решениями. Но, представьте себе, в обоих случаях судьи умудрились вынесли очень странные вердикты. Сначала Пэдди Пимблетт получил победу в бою, где его почти три раунда беспощадно метелили. А потом случилось ещё более грустное событие — судьи попросту обокрали Магомеда Анкалаева в титульном бою с Яном Блаховичем! Россия должна была получить нового чемпиона UFС, но судьи Майк Белл и Сэл Д'Амато были другого мнения.

ОЦЕНКИ НА СУДЕЙСКИХ КАРТОЧКАХ

Первый раунд получился равным, с небольшим преимуществом Анкалаева по количеству акцентированных ударов (19-15). Но все три судьи почему-то отдали стартовую пятиминутку поляку. Второй раунд Блахович забрал вчистую — с этим невозможно спорить. Но почему Белл и Д'Амато посчитали Блаховича победителем третьего раунда — загадка! Изучаем статистику: Анкалаев выбросил в два раза больше ударов (70-35), намного чаще попадал акцентированно (40-18) и прибавил себе ещё один тейкдаун. Тут никак нельзя было отдавать раунд поляку!

В четвёртом и пятом раундах Магомед доминировал настолько, что отдавать чемпионские пятиминутки Блаховичу постыдились даже эти так называемые «судьи». Но господин Белл и тут отличился, поставив только 10-9 в пользу Анкалаева. То есть россиянин повалил оппонента уже на первых секундах, беспощадно лупил его на протяжении целого раунда — но не заслужил счёта 10-8! Мы уже не говорим про общую статистику поединка, где Анкалаев имел глобальное преимущество по точным ударам (191-79), акцентированным ударам (78-55) и тейкдаунам (2-0)!