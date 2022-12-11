ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева!

Чемпионат.comиещё 5

Дайте этим парням очки. Они не увидели чистой победы Магомеда!

Это какой-то позор. Судьи украли чемпионский пояс у россиянина
Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGESCHRIS UNGER/GETTY IMAGES

На турнире UFC 282 только два поединка завершились судейскими решениями. Но, представьте себе, в обоих случаях судьи умудрились вынесли очень странные вердикты. Сначала Пэдди Пимблетт получил победу в бою, где его почти три раунда беспощадно метелили. А потом случилось ещё более грустное событие — судьи попросту обокрали Магомеда Анкалаева в титульном бою с Яном Блаховичем! Россия должна была получить нового чемпиона UFС, но судьи Майк Белл и Сэл Д'Амато были другого мнения.

ОЦЕНКИ НА СУДЕЙСКИХ КАРТОЧКАХ

Первый раунд получился равным, с небольшим преимуществом Анкалаева по количеству акцентированных ударов (19-15). Но все три судьи почему-то отдали стартовую пятиминутку поляку. Второй раунд Блахович забрал вчистую — с этим невозможно спорить. Но почему Белл и Д'Амато посчитали Блаховича победителем третьего раунда — загадка! Изучаем статистику: Анкалаев выбросил в два раза больше ударов (70-35), намного чаще попадал акцентированно (40-18) и прибавил себе ещё один тейкдаун. Тут никак нельзя было отдавать раунд поляку!

В UFC назвали следующего соперника Макгрегора

В четвёртом и пятом раундах Магомед доминировал настолько, что отдавать чемпионские пятиминутки Блаховичу постыдились даже эти так называемые «судьи». Но господин Белл и тут отличился, поставив только 10-9 в пользу Анкалаева. То есть россиянин повалил оппонента уже на первых секундах, беспощадно лупил его на протяжении целого раунда — но не заслужил счёта 10-8! Мы уже не говорим про общую статистику поединка, где Анкалаев имел глобальное преимущество по точным ударам (191-79), акцентированным ударам (78-55) и тейкдаунам (2-0)!

По каким параметрам Дана Уайт набирает судей? Например, Сэл Д'Амато уже засветился в нескольких скандалах, в частности, прямо в октагоне поменяв своё решение по бою Каролины Ковалькевич и Сильваны Гомес Хуарес — прямо перед камерами! И его всё равно оставили в числе самых уважаемых судей — почему? Кажется, лучшему промоушену планеты пора менять свою судейскую политику. Иначе можно с невероятной скоростью растерять репутацию, которую пришлось зарабатывать годами.

MMA,Магомед Анкалаев,Ян Блахович,Майк Белл,Дана Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители