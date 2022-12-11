Кадыров потребовал отдать пояс UFC Анкалаеву

Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен. <...> Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит? Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги, — написал глава Чечни в Telegram-канале.