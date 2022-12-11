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1 час назад

«Дана, куда тебя уносит?»: Кадыров потребовал отдать пояс UFC Анкалаеву

News.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту лиги смешанных единоборств UFC Дане Уайту с требованием отдать пояс чемпиона россиянину Магомеду Анкалаеву. Ранее тот провел поединок с бойцом из Польши Яном Блаховичем в полутяжелом весе, их бой завершился ничьей. Кадыров считает, что такое решение было объявлено намеренно, чтобы титул не ушел в Россию.

Кадыров потребовал отдать пояс UFC Анкалаеву
Фото: News.ruNews.ru

Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен. <...> Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит? Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги, — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Он предложил президенту UFC брать пример с главы промоушена ACA Майрбека Хасиева. Кадыров отметил, что тот пресекает любые подсуживания при судействе и не смешивает спорт с политикой.

После боя Анкалаев заявил, что выиграл поединок и не понимает, почему ему не вручили пояс чемпиона. С ним согласился и Блахович, призвавший отдать пояс россиянину. В активе 30-летнего Анкалаева теперь 19 побед, одна ничья и одно поражение. 39-летний Блахович тоже впервые свел бой вничью, у него 29 побед и девять поражений. Это лишь пятый случай в истории UFC, когда в титульном поединке была зафиксирована ничья.

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