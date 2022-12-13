Друг Макгрегора вновь подаст на бойца в суд

Лобов утверждает, что Макгрегор провел атаку в социальных сетях, чтобы запугать его и опорочить его честь. Россиянин добавил, что отец ирландца пытался устроить ему травлю через Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23 ноября стало известно, что Лобов хочет отсудить у друга несколько десятков миллионов долларов, который тот ему якобы задолжал за помощь в создании бизнеса по продаже виски Proper No. Twelve. Он требует пять процентов доли от продажи контрольного пакета акций и настаивает на том, что идея создания бренда принадлежит ему. В ответ на это Макгрегор опубликовал песню с оскорблениями, в которой назвал россиянина крысой.