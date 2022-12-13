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1 час назад

Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Коваленко

Чемпионат.com

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался относительно подготовки к предстоящему поединку с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Коваленко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте дождёмся боя. Я выйду и покажу, что я умею, что Свят умеет. Я стараюсь переоценить своего соперника, борюсь, боксирую. Каждый день спаррингую с профессиональными бойцами. Работаю, борюсь, бью мешок. Делаю всё, чтобы побить Святослава», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.

MMA,Александр Емельяненко,Сергей Сорокин,
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