Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Коваленко

«Давайте дождёмся боя. Я выйду и покажу, что я умею, что Свят умеет. Я стараюсь переоценить своего соперника, борюсь, боксирую. Каждый день спаррингую с профессиональными бойцами. Работаю, борюсь, бью мешок. Делаю всё, чтобы побить Святослава», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.