Россиянка Шевченко высказалась про возможный бой с чемпионкой UFC

«Безусловно, это один из возможных вариантов. Я видела ее недавние выступления – она стала сильнее и расчетливее, но если наш поединок состоится, ей это не поможет.



Я бы рассматривала еще два имени: это Алекса Грассо и Манон Фиоро. Это два претендента, которые чрезвычайно хороши и готовы к титульному испытанию. Я думаю, что любая из них может стать следующей.



Трилогия с Амандой Нуньес? Интерес есть, и я на самом деле готова к этому – этот бой имеет смысл. Давайте посмотрим, как все сложится, потому что, любые супербои хороши», – сказала Шевченко.