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1 час назад

Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга

Чемпионат.comиещё 2

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга. Ислам Махачев в октябре выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. До этого в феврале россиянин нокаутировал Бобби Грина.

Махачева обвинили в употреблении допинга
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я был абсолютно прав, говоря, что Махачев употребляет допинг. Недавно я наткнулся на видео на YouTube, в котором об этом говорилось, но люди молчат. Я помню, что когда он только приехал в США, то рассказывал как в школе, где он занимался в России, им давали витамины. Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с десяти лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силён», — цитирует Грина пресс-служба UFC.

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