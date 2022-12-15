Обвиненного в изнасиловании бойца ММА хотят посадить на шесть лет

Прокурор запросил шесть лет колонии для российского бойца смешанного стиля (ММА) Максима Новоселова. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Дмитрий Трубин.

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«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить моего подзащитного к шести годам колонии строгого режима. Режим обусловлен тем, что у него есть непогашенная судимость», — заявил Трубин. Он добавил, что сторона защиты просит оправдать Новоселова за отсутствием события преступления и каких-либо доказательств, помимо показаний потерпевшей, которые опровергаются экспертизами и другими дока

В апреле в Следственном комитете заявили, что была собрана достаточная доказательственная база, которая позволяет изобличить спортсмена в инкриминированных ему преступлениях. Против Новоселова, который ранее был дважды судим, возбуждены дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».