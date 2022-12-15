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23 минуты назад

Александр Емельяненко прыгнул на Дацика и уронил его. Тот высказался

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как соотечественник, боец Александр Емельяненко, уронил его в ринге.

Емельяненко прыгнул на Дацика и уронил его. Тот высказался
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Эх, Саня. Оказывается, забавный тип, жаль раньше не знал. Могли бы стать друзьями! Ничего личного, старики веселятся», — написал Дацик.

Напомним, предыдущим соперником Емельяненко был как раз Дацик. Поединок проходил по правилам бокса и завершился в первом раунде, уже на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. Следующим соперником Александра будет боец поп-ММА Святослав Коваленко. Противостояние состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» завтра, 16 декабря.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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