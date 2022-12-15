Емельяненко прыгнул на Дацика и уронил его. Тот высказался

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как соотечественник, боец Александр Емельяненко , уронил его в ринге.

Напомним, предыдущим соперником Емельяненко был как раз Дацик. Поединок проходил по правилам бокса и завершился в первом раунде, уже на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. Следующим соперником Александра будет боец поп-ММА Святослав Коваленко. Противостояние состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» завтра, 16 декабря.