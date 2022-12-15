Емельяненко подрался с блогером на конкурсе по поеданию мороженого

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с блогером Святославом Коваленко на конкурсе по поеданию мороженого. Видео появилось на YouTube-канале Sport24.

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На пресс-конференции бойцам нужно было съесть по десять стаканчиков. Победителем должен был стать тот, кто сумел бы справиться с ними быстрее. Однако Емельяненко испачкал лицо своему сопернику, а Коваленко решил ответить ему тем же. В результате конкурс перерос в потасовку.

Емельяненко проведет бой по правилам ММА против Коваленко 16 декабря. Поединок пройдет в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.