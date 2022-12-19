Каннонье рассказал о своей главной цели после победы в бою со Стриклендом

«Не сомневался, что выиграл как минимум три из пяти раундов. Так что я был уверен в своей победе. Шон хорош в том, что он делает. Он действительно хорош в том, чтобы двигаться вперед, бросать джеб, а затем смещаться в сторону. Каждый раз, когда я давал ему понять, что собираюсь сблизиться, он тут же был готов встретить меня хуком или просто сместиться в сторону. Если я не получу титульный бой – надеюсь, дадут претендентский. Титульный шанс в начале 2023 года или матч, победа в котором выведет на поединок за пояс», — сказал Каннонье после боя.