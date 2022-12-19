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1 час назад

Каннонье рассказал о своей главной цели после победы в бою со Стриклендом

Чемпионат.comиещё 6

Боец UFC Джаред Каннонье высказался по поводу своей победы в поединке с Шоном Стриклендом, а также назвал свою цель на будущее.

Каннонье рассказал о своей главной цели после победы в бою со Стриклендом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не сомневался, что выиграл как минимум три из пяти раундов. Так что я был уверен в своей победе. Шон хорош в том, что он делает. Он действительно хорош в том, чтобы двигаться вперед, бросать джеб, а затем смещаться в сторону. Каждый раз, когда я давал ему понять, что собираюсь сблизиться, он тут же был готов встретить меня хуком или просто сместиться в сторону. Если я не получу титульный бой – надеюсь, дадут претендентский. Титульный шанс в начале 2023 года или матч, победа в котором выведет на поединок за пояс», — сказал Каннонье после боя.

Поединок Шона Стрикленда и Джареда Каннонье возглавлял турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. Каннонье одержал победу раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46).

MMA,Джаред Каннонье,
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