Менеджер Емельяненко не исключил, что его клиент подерется с Джигурдой

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, не исключил, что его клиент проведет поединок с известным артистом Никитой Джигурдой. Его слова передает Metaratings.
«Бой с Джигурдой — почему нет? (смеется) Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна. Это было сделано для прикола. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр? Он зарабатывает большие деньги в свое удовольствие», — сказал Бурчак.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко.