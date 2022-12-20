Менеджер Емельяненко не исключил, что его клиент подерется с Джигурдой

«Бой с Джигурдой — почему нет? (смеется) Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна. Это было сделано для прикола. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр? Он зарабатывает большие деньги в свое удовольствие», — сказал Бурчак.