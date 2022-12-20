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55 минут назад

Менеджер Емельяненко не исключил, что его клиент подерется с Джигурдой

Газета.Ruиещё 3

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, не исключил, что его клиент проведет поединок с известным артистом Никитой Джигурдой. Его слова передает Metaratings.

Менеджер Емельяненко не исключил, что его клиент подерется с Джигурдой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бой с Джигурдой — почему нет? (смеется) Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна. Это было сделано для прикола. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр? Он зарабатывает большие деньги в свое удовольствие», — сказал Бурчак.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко.

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